Giornata della donna Cia Ferrara | Ancora lontani da una parità piena e concreta

In occasione della Giornata internazionale della donna, Cia Ferrara ha commentato la situazione del settore agricolo evidenziando che, pur essendo un settore dinamico e aperto al contributo femminile, permangono ancora differenze significative nel raggiungimento di pari opportunità. La nota sottolinea come le sfide da affrontare siano ancora molte, anche se si registrano passi avanti nel coinvolgimento delle donne.

La vicepresidente Felloni: "Le responsabilità legate alla cura e alla gestione della famiglia pesano sulla crescita imprenditoriale" Quasi il 30% delle aziende associate a Cia Ferrara è guidato da donne in qualità di titolari d'impresa o amministratrici di società agricole. Complessivamente, sono più di 900 le donne che, a diverso titolo, incluse le figure fondamentali delle coadiuvanti, sono socie di Cia Ferrara. Anche a livello degli organi direttivi dell'associazione la presenza di donne sta diventando rilevante. "Quest'anno celebriamo una ricorrenza che rappresenta una conquista democratica fondamentale - ha dichiarato Jennifer Felloni, vicepresidente di Cia Ferrara -.

