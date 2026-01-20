Paura nel Torinese sfregia la compagna con una coltellata | arrestato un 32enne

Un uomo di 32 anni è stato arrestato a Giaveno, nel Torinese, con l'accusa di aver sfregiato la propria compagna con un coltello. L'intervento delle forze dell'ordine ha consentito l'arresto dell'individuo e il tempestivo intervento per soccorrere la vittima. L'episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle modalità di prevenzione di simili incidenti.

Ha sfregiato la compagna con una coltellata: con questa accusa un uomo di 32 anni è stato arrestato dai carabinieri a Giaveno ( Torino ). Il provvedimento è stato convalidato dal gip che su richiesta della procura ha anche disposto la custodia cautelare in carcere. L'episodio è dell'11 gennaio. Le lesioni al viso dalla donna, una 22enne che lavora come intrattenitrice in un locale notturno,.

