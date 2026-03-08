E' stato pubblicato il primo numero del 2026 della rivista digitale dedicata al personale scolastico. La pubblicazione affronta le nuove indicazioni nazionali, le misure contro i fenomeni di illegalità, le competenze trasversali, l’istruzione parentale, le questioni sulla privacy e le disposizioni della legge 106. La rivista si rivolge a dirigenti, DSGA, staff di middle management e a tutto il personale scolastico.

Il numero 12026 della rivista trimestrale in formato digitale sfogliabile dedicata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA, al middle management della scuola e a tutto il personale scolastico. A cura di Angelo Prontera. Hanno collaborato Valentina Baldini, Dante Capriulo, Antonio D’Itollo, Maria Maddalena Di Maglie, Giuseppe Lo Friddo, Vito Andrea Mariggiò, Mario Maviglia. Questo numero offre un quadro aggiornato. L'articolo Gestire la scuola, le novità 2026 (scarica la rivista): nuove indicazioni nazionali, contrasto dei fenomeni di illegalità, competenze trasversali, istruzione parentale, scuola e privacy, legge 106 e molto altro.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare: al via le indicazioni 2025/26 per la Campania. Procedure, scadenze e novità per gli Esami di StatoL’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le indicazioni operative per l’anno scolastico 20252026 relative alla Scuola in Ospedale...

Educazione digitale a scuola: le 4 linee guida gratuite dell’Europa per gestire l’intelligenza artificiale, contrastare la disinformazione, insegnare informatica e ...La Commissione Europea pubblica quattro linee guida sull'educazione digitale per le scuole. Offrono risorse pratiche a docenti e dirigenti per affrontare intelligenza artificiale, disinformazione, inf ... orizzontescuola.it

Come prevenire e gestire le crisi comportamentali a scuolaLa gestione delle crisi comportamentali e degli scatti di rabbia degli alunni è molto complessa e i docenti si trovano sempre più in difficoltà. Per tale ragione l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) ... disabili.com

