Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare | al via le indicazioni 2025 26 per la Campania Procedure scadenze e novità per gli Esami di Stato

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha reso note le indicazioni operative per l’anno scolastico 2025/26 riguardanti la Scuola in Ospedale e l’Istruzione Domiciliare. Sono state definite procedure, scadenze e novità in vista degli Esami di Stato. Queste indicazioni forniscono un quadro chiaro delle modalità di accesso e organizzazione per garantire continuità educativa agli studenti coinvolti.

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha pubblicato le indicazioni operative per l’anno scolastico 20252026 relative alla Scuola in Ospedale (SiO) e all’Istruzione Domiciliare (ID). Il documento fissa i paletti normativi e organizzativi per garantire il diritto allo studio agli alunni affetti da patologie che impediscono la frequenza ordinaria. La rete regionale si conferma capillare: . L'articolo Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare: al via le indicazioni 202526 per la Campania. Procedure, scadenze e novità per gli Esami di Stato . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Scuola in ospedale e Istruzione domiciliare: quadro normativo e indicazioni operative per l’A.S. 2025/26 Leggi anche: Istruzione domiciliare e ospedaliera: oltre 2,8 milioni di euro per l’anno scolastico 2025/26. DECRETO La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Bari, in Università un convegno sulla scuola in ospedale: i diritti tra salute e cura - La scuola in ospedale è oggi riconosciuta, in ambito sanitario, come parte integrante del programma terapeutico ed è mezzo per garantire il diritto alla salute e il diritto all'istruzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it

