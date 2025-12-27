Napoli calciatore dilettante di 18 anni accoltellato nella strada della movida Ipotesi spedizione punitiva
Napoli, 27 dicembre 2025 – Un'altra notte di sangue nei luoghi della movida di Napoli. Un calciatore dilettante di 18 anni, Bruno Petrone, è stato accoltellato nel quartiere Chiaia in via Bisignano, una delle strade più frequentate dai giovani partenopei. La vittima, incensurata, è stata aggredita mentre passeggiava in compagnia di alcuni amici. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato avvicinato da alcuni sconosciuti in sella a scooter che, senza apparente motivo, lo hanno colpito con due fendenti al ventre e al fianco sinistro, per poi darsi alla fuga. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale San Paolo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durante il quale gli è stata asportata la milza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
