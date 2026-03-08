Genoa-Roma il pronostico | De Rossi prova a blindare la salvezza Gasp la Champions

Al Ferraris si sfidano Genoa e Roma, due squadre con alle spalle storie ricche di passato. Il tecnico del Genoa cerca di garantire la salvezza, mentre l’allenatore della Roma punta a consolidare la qualificazione in Champions League. Entrambe le formazioni si preparano alla partita con obiettivi diversi, ma in campo si affrontano con la determinazione di vincere. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre.

Al Ferraris si affrontano due pezzi di storia dei club: il tecnico dei liguri è stato una bandiera giallorossa, l'ex del Genoa è ricordato ancora con grande riconoscenza Al Ferraris di Genova nella ventottesima giornata il calendario propone una sfida da libro Cuore: De Rossi, infatti, affronterà per la seconda volta sulla panchina rossoblù il suo glorioso passato da Capitan Futuro accanto a Totti mentre Gasperini tornerà dove la sua carriera di allenatore è decollata definitivamente. Scopriamo pronostico e quote di Genoa-Roma in programma domenica 8 marzo alle ore 18. Entra nel futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA per scommettere in modo intelligente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

