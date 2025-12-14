L’Inter batte il Genoa 2-1 e torna al comando | decisivi Bisseck e Lautaro
L'Inter torna al primo posto della classifica grazie alla vittoria per 2-1 sul Genoa allo Stadio Ferraris. Decisivi i gol di Bisseck e Lautaro Martinez, che consentono ai nerazzurri di consolidare la posizione in testa alla Serie A. Una partita avvincente che rafforza le ambizioni della squadra di Inzaghi nella corsa al titolo.
AGI - Allo Stadio Ferraris, l'Inter vince per 2 a 1 contro il team di Daniele De Rossi. Bisseck e Lautaro fanno tornare in vetta i nerazzurri. Di Vitinha il gol del Genoa al 68esimo nel tentativo di accorciare le distanze. L'Inter dunque vince ancora in campionato e torna al comando della classifica. I nerazzurri battendo il Genoa in trasferta sfruttano i risultati delle dirette concorrenti e salgono al primo posto con 33 punti, uno in più del Milan e due in più del Napoli, aspettando la Roma che, prima del match contro il Como di domani, è ferma a 27. Decisive le reti segnate nel primo tempo da Bisseck e Lautaro Martinez, alle quali ha risposto nella ripresa Vitinha. Agi.it
L’Inter non sbaglia, batte 2-1 il Genoa ed è prima in classifica - L'undici di Chivu mette sotto i rossoblu di De Rossi con le reti di Bisseck e Lautaro Martinez nel primo tempo ma soffre quando, dopo la rete di Vitinha, il Genoa si lancia a caccia del pareggio ... msn.com
Genoa-Inter 1-2: Bisseck e Lautaro trascinano i nerazzurri in vetta alla classifica - 1, approfitta dei passi falsi di Milan e Napoli e vola in vetta alla classifica con 33 punti. corriere.it
