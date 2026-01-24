Gabriel Garko confessa perché è stato costretto a fare coming out e rivela la sua attuale situazione sentimentale

Gabriel Garko, in un’intervista a Repubblica, ha condiviso le ragioni che lo hanno portato a fare coming out, spiegando le circostanze che lo hanno costretto a parlarne pubblicamente. Inoltre, ha rivelato la sua attuale situazione sentimentale, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita privata. Le sue parole rappresentano un momento importante di apertura e sincerità, contribuendo a una comprensione più autentica del suo percorso personale.

Presto lo rivedremo in TV, ma oggi Gabriel Garko è fidanzato? Lo ha rivelato lui nell’intervista che ha rilasciato a Repubblica. Intervista dove ha ripercorso varie tappe della sua vita. A partire dal coming out che Gabriel Garko ha fatto in diretta TV al GF Vip nel 2020, ospite della sorpresa ad Adua Del Vesco (oggi Rosalinda Cannavò). Lei l’avevamo conosciuta come la sua ex fidanzata, ma messo alle strette dalle dinamiche, Gabriel Garko ha fatto coming out e ha confidato di essersi sentito quasi costretto a doverlo dire pubblicamente. Non solo per “liberare” Rosalinda da quella bugia, ma in particolare per mettere un punto con il passato: “O lo dicevo io, o ci pensava qualcun altro in modo più brutale“. 🔗 Leggi su Novella2000.it

"Il mio coming out? Mi hanno detto: 'Non sei stato onesto, ci hai preso per il c**o'. Le scene di sesso sono le più noiose": così Gabriel Garko

Gabriel Garko torna a parlare del coming out: "Mi sono liberato da un peso, sto con una persona da 4 anni"

