Famiglia bosco Meloni | sono senza parole Nordio sta mandando ispezione

Roma, 8 mar. (askanews) – “Il ministro Nordio sta mandando un’ispezione. Quello che sta accadendo sul caso della famiglia nel Bosco a me lascia senza parole, è terribile. Si era deciso di affidare ai servizi sociali questi tre bambini che vivevano con i genitori della natura, ma almeno stavano ancora con la madre. Adesso si è deciso di allontanare la madre dalla struttura protetta e io penso che questa sia una decisione che non faccia stare meglio questi bambini, penso che infligga loro un altro pesantissimo trauma”. Lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ospite a Fuori dal Coro, su Retequattro. “Siamo oltre perché – ha... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Bambini nel bosco, parla Nathan il loro papà. Meloni sente Nordio: si valuta invio di ispettori

