Si apre una voragine nella strada e due abitazioni vengono sgomberate
A Marina di Sciacca, due abitazioni sono state sgomberate a seguito di un cedimento stradale verificatosi nella notte. La decisione è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica, dopo un sopralluogo accurato. La zona rimane sotto osservazione mentre vengono valutate le prossime misure da adottare.
Due abitazioni, nel quartiere Marina di Sciacca, sono state sgomberate. La decisione è stata presa, per garantire la sicurezza pubblica, dopo un cedimento stradale, verificatosi nella tarda serata di ieri, e dopo un accurato sopralluogo.Viaggio nel cuore ferito dell'Agrigentino, la mappa delle 3.
