Esplosione nella notte distrutto il bancomat della Banca Popolare del Lazio

Nella notte si è verificata un’esplosione che ha distrutto il bancomat della Banca Popolare del Lazio lungo la via Casilina. Il rumore forte ha attirato l’attenzione dei residenti, che hanno assistito ai danni causati dall’incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

La tranquillità della notte è stata spezzata da un boato che ha fatto tremare i palazzi lungo la via Casilina. Nella notte tra sabato e domenica 8 marzo, ignoti malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico della filiale della Banca Popolare del Lazio a Valmontone, facendolo esplodere con materiale esplosivo. L'esplosione ha completamente distrutto il bancomat e lo sportello interno alla banca, provocando gravi danni alla struttura. Il bottino al momento non è ancora stato quantificato. I residenti, svegliati dal forte rumore, hanno subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Valmontone, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.