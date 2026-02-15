Licina Juventus primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern | Brambilla gli concede i minuti finali a Ravenna

Licina, giovane talento proveniente dal Bayern, ha fatto il suo debutto ufficiale con la Juventus perché Brambilla lo ha schierato negli ultimi minuti della partita a Ravenna. È il primo assaggio di campo per l’attaccante, che cerca di inserirsi nella rosa della squadra di categoria. Durante la gara, ha avuto l’opportunità di toccare il pallone e mostrare le sue capacità in un match complicato.

Licina Juventus, primi minuti in bianconero per il talento ex Bayern che prova a scuotere la Next Gen nella difficile trasferta di Ravenna. In un pomeriggio complicato e avaro di soddisfazioni per i colori bianconeri, c’è una piccola luce che si accende e che guarda decisamente al futuro. La sfida di campionato tra Ravenna e Juventus Next Gen non sta regalando gioie dal punto di vista del risultato, con i padroni di casa che stanno conducendo le danze saldamente con un netto 2-0, ma la gara ha offerto uno spunto di cronaca tecnica destinato a far parlare molto nei prossimi mesi. Esattamente al minuto 68, con la squadra in evidente difficoltà e alla disperata ricerca di una scossa emotiva e tecnica per provare a riaprire un match che sembra stregato, l’allenatore ha deciso di giocarsi la carta a sorpresa dalla panchina, regalando l’ esordio assoluto a uno dei prospetti più interessanti e chiacchierati del panorama internazionale giovanile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Licina Juventus, primi minuti in bianconero per l’ex gioiellino del Bayern: Brambilla gli concede i minuti finali a Ravenna Ravenna Juventus Next Gen LIVE: le scelte ufficiali di Brambilla, pochi minuti al fischio d’inizio Brambilla ha annunciato le formazioni ufficiali poco prima del fischio d’inizio della partita tra Ravenna e Juventus Next Gen. Brambilla dopo Juventus Next Gen Perugia: «Miglior partita sotto tanti aspetti, i gol nei minuti finali possono essere visti in modo positivo e negativo. Su Puczka e Mazur dico questo» Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Licina, il nuovo gioiellino Juve già alla corte di Spalletti: qual è il piano; Il baby Licina incanta alla Continassa: anche i senatori della Juventus stregati dal 2007; La Samb perde ancora e sprofonda nei playout; Juventus Next Gen-Samb 4-2: Guerra e un pessimo primo tempo affondano i rossoblù. LA CRONACA. Juventus, senatori bianconeri colpiti dal talento di Licina: tocco di palla raffinatissimoIl percorso di Licina richiama inevitabilmente quello di Kenan Yildiz. Anche il turco arrivò a Torino dal Bayern Monaco, iniziando il suo cammino nel settore giovanile bianconero prima di bruciare le ... it.blastingnews.com Juventus, da Monaco arriva il nuovo Yildiz: colpo Adin Licina, lo portano gli ex procuratori del turcoJuventus, da Monaco arriva il nuovo Yildiz: colpo Adin Licina, lo portano gli ex procuratori del turco La Juventus pesca ancora in Germania e guarda al futuro: da Monaco di ... tuttojuve.com Licina show alla Continassa: c'è una cosa che ha lasciato i senatori Juventus a bocca aperta Scopri al primo commento cosa ha combinato facebook Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com