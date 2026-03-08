Elena Curtoni aggancia Ninna Quario | la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo

Elena Curtoni ha vinto il superG in Val di Fassa, ottenendo così il suo quarto risultato di rilievo in Coppa del Mondo. Con questa vittoria, si posiziona tra le italiane più vincenti nella storia della competizione. Ninna Quario, invece, figura tra le atlete che si sono distinte nel passato, contribuendo a definire la classifica delle italiane più vincenti.

Elena Curtoni ha vinto il superG della Val di Fassa e ha così conquistato il suo quarto successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino: sale il contatore delle affermazioni nel massimo circuito internazionale itinerante per la talentuosa valtellinese, che è tornata a imporsi a tre anni di distanza dall’ultima volta, superando un momento molto difficile dal punto di vista fisico e riemergendo con grande caparbietà ai livelli che le competono. La 35enne è salita sul gradino più alto del podio in quattro occasioni, equamente distribuite tra superG (2) e discesa libera (2), agganciando così Maria Rosa Quario (la mamma di Federica Brignone) nella classifica delle italiane più vincente di sempre in Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

