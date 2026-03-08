Ecco il codice per visitare l’isola degli autori di Pokémon Pokopia

È stato diffuso il codice per visitare l’isola degli autori di Pokémon Pokopia, un nuovo videogioco che propone un’ambientazione diversa rispetto ai capitoli tradizionali della serie Pokémon. Il titolo permette ai giocatori di esplorare un’isola dedicata agli autori e alle loro creazioni. La possibilità di accedere all’isola è riservata ai possessori del codice, che consente di scoprire nuove aree e contenuti nel gioco.

Il nuovo titolo Pokopia propone un'idea diversa rispetto ai capitoli tradizionali della serie Pokémon. Il gioco si concentra infatti sulla ricostruzione e trasformazione di un' isola distrutta, permettendo ai giocatori di terraformare l'ambiente, costruire strutture e creare habitat naturali in cui i Pokémon possano vivere. L'obiettivo è riportare gradualmente l'isola al suo antico splendore attraverso un mix di creatività, esplorazione e gestione dello spazio. Ogni giocatore possiede una propria isola personale, legata alla progressione della storia principale. Tuttavia il gioco include anche una modalità basata su isole in cloud, che possono essere condivise con altri utenti.