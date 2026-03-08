Durante l'intervista a Verissimo, l'artista ha spiegato che il suo nome artistico le sembrava un limite e ha commentato la polemica legata a Miss Italia. Con uno stile diretto e senza mezzi termini, ha condiviso alcuni aspetti del suo percorso artistico e personale, evidenziando le difficoltà e le scelte fatte lungo la sua carriera.

Irriverente, diretta e con uno stile che difficilmente passa inosservato. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Ditonellapiaga ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, raccontando anche i lati più complessi del suo percorso artistico e personale. E tra i tanti episodi legati a Sanremo 2026, non sono mancate le polemiche. Tra queste, anche quella che ha coinvolto Miss Italia, su cui l’artista ha voluto dire la sua. Ditonellapiaga, il momento più difficile della sua carriera a “Verissimo”. L’abbiamo vista disinvolta, divertente e in un certo senso vincente al Festival di Sanremo 2026. Ditonellapiaga è diventata uno dei personaggi più irriverenti di questa edizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ditonellapiaga a Verissimo: “Il nome mi limitava”. Poi parla della polemica Miss Italia

Ditonellapiaga e la prima polemica di Sanremo 2026: «Miss Italia mi fa causa? La canzone parla di me, e del rapporto con la perfezione. Non insulto nessuno»Miss Italia è infatti il titolo del disco in uscita il 10 aprile, oltre che di un brano contenuto nell’album.

Ditonellapiaga sfida Patrizia Mirigliani: caos sul nome Miss Italia!Patrizia Mirigliani avvia azioni legali contro Ditonellapiaga per l’uso del nome Miss Italia nel nuovo album.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Miss Italia.

Temi più discussi: Chi vuol essere milionario: Giacomo è il campione della dodicesima puntata Video; Sanremo, Ditonellapiaga come Patty Pravo: chi titola una canzone Miss Italia si scotta. La Divina censurata nel ‘78; Ditonellapiaga e il caso ‘Miss Italia’, Mirigliani: Parole inaccettabili; Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 1 marzo.

Ditonellapiaga e il caso 'Miss Italia', Mirigliani a La volta buona: Parole inaccettabiliAl centro del botta e risposta, tra Miss Italia e Ditonellapiaga, l’uso indebito della denominazione 'Miss Italia' da parte della cantante, che l'ha utilizzata quale titolo di un proprio brano ... adnkronos.com

Ditonellapiaga e la polemica con Patrizia Mirigliani legata a Miss ItaliaAlcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ... libero.it

Continua la polemica tra Ditonellapiaga e il concorso Miss Italia. Ospite a La volta buona, Patrizia Mirigliani è tornata sulla questione legata al brano e all’album “Miss Italia”, in uscita il 10 aprile. La patron del concorso ha parlato di “uso indebito della denom - facebook.com facebook