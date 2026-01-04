DIRETTA Fiorentina-Cremonese 1-0 triplice fischio al Franchi

La partita tra Fiorentina e Cremonese si conclude con il risultato di 1-0 a favore dei viola. Al termine dei novantacinque minuti regolamentari, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un gol nel recupero. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida al Franchi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 95' FINISCE QUI! LA FIORENTINA BATTE 1-0 LA CREMONESE!93' La Fiorentina la sblocca nel recupero: cross di Solomon dalla sinistra, Fortini sul secondo palo colpisce di testa, Audero respinge, ma sul pallone vagante Kean se la ritrova lì e a porta vuota deposita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Bologna 2-2, triplice fischio al Franchi

Leggi anche: DIRETTA / Sassuolo-Fiorentina 3-1, triplice fischio al Mapei Stadium

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diretta Fiorentina-Cremonese su : formazioni, dove vederla in tv e live streaming; Calcio Live: in campo Fiorentina-Cremonese (0-0), Lazio stesa dal Napoli all'Olimpico; Fiorentina-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale; Live Fiorentina - Cremonese - Serie A: Punteggi & Highlights Calcio - 04/01/2026.

Fiorentina-Cremonese 1-0: Kean all’ultimo tuffo firma la seconda vittoria viola - L'arbitro perde la gara di mano, si accende una mischia, espulsi due componenti delle rispettive panchine L'arbitro assegna un rigore ai viola per fallo di Baschirotto su Piccoli, poi al Var lo revoca ... lanazione.it