DIRETTA Fiorentina-Cremonese 1-0 triplice fischio al Franchi

Da firenzetoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Fiorentina e Cremonese si conclude con il risultato di 1-0 a favore dei viola. Al termine dei novantacinque minuti regolamentari, la squadra di casa ha ottenuto la vittoria grazie a un gol nel recupero. Di seguito gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida al Franchi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 95' FINISCE QUI! LA FIORENTINA BATTE 1-0 LA CREMONESE!93' La Fiorentina la sblocca nel recupero: cross di Solomon dalla sinistra, Fortini sul secondo palo colpisce di testa, Audero respinge, ma sul pallone vagante Kean se la ritrova lì e a porta vuota deposita. 🔗 Leggi su Firenzetoday.itImmagine generica

