Gentili lettori di Firenzetoday, benvenuti alla diretta testuale di Parma-Fiorentina, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. 13:57 Bella azione in solitaria di Moise Kean che arriva fin dentro l'area per poi spreare tutto con un tiro lungo sulla destra. 13:55. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - DIRETTA / Parma-Fiorentina 1-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi anche: DIRETTA / Parma-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday

Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Roma 0-0, segui il live di Firenzetoday

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Parma-Fiorentina: diretta e risultato live, parziale 1-0 - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net