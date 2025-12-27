DIRETTA Parma-Fiorentina 1-0 segui il live di Firenzetoday
Gentili lettori di Firenzetoday, benvenuti alla diretta testuale di Parma-Fiorentina, gara valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. 13:57 Bella azione in solitaria di Moise Kean che arriva fin dentro l'area per poi spreare tutto con un tiro lungo sulla destra. 13:55. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: DIRETTA / Parma-Fiorentina 0-0, segui il live di Firenzetoday
Leggi anche: DIRETTA / Fiorentina-Roma 0-0, segui il live di Firenzetoday
Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in diretta; Parma-Fiorentina: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Parma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Parma-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.
Parma-Fiorentina: diretta e risultato live, parziale 1-0 - Fiorentina di Sabato 27 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net
LIVE Parma-Fiorentina 1-0: gol di Sorensen a inizio secondo tempo - Parma più pericoloso con Ondrejka che al 32' spreca il possibile gol del vantaggio. gazzetta.it
Pagina 1 | Dove vedere Parma-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario - Tutte le informazioni sul match di Serie A: le formazioni ufficiali di Cuesta e Vanoli ... corrieredellosport.it
Fiorentina-Hellas Verona 1-2: gol e highlights | Serie A
SERIE A | In campo Parma-Fiorentina, segui la DIRETTA #ANSA x.com
Buon Natale da Parma Game Pass! Tra una diretta e un replay, oggi ci prendiamo un momento per dirvi GRAZIE Che sia un Natale pieno di emozioni, come un gol al 90’, vissuto insieme a chi conta davvero. Da tutti noi, un abbraccio gialloblù #p - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.