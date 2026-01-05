Milano 15enne difende l’amico da una rapina e viene accoltellato al torace

Un ragazzo di 15 anni è stato ferito al torace nel pomeriggio di oggi a Milano, mentre tentava di proteggere un amico durante una rapina nel parchetto vicino al Bicocca Village. L’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso, e le circostanze dell’accaduto sono in fase di accertamento. La vicenda sottolinea l’importanza di intervenire con cautela in situazioni di emergenza e di affidarsi alle autorità competenti.

Quindicenne difende un amico da una rapina e viene accoltellato. È successo questo pomeriggio intorno alle 17 nel parchetto vicino al Bicocca Village di Milano. I due amici, coetanei, sono stati avvicinati da un uomo, descritto come nordafricano, che ha estratto un coltello e minacciato uno dei due, chiedendogli di consegnargli il giubbotto. A quel punto è intervenuto in sua difesa l’amico, che è stato colpito con alcune coltellate al torace. La vittima è stata portata in codice rosso all’ospedale di Niguarda: è grave ma non in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia Porta Monforte stanno raccogliendo le testimonianze e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciare l’aggressore, fuggito dopo l’accoltellamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

