Milan testa al derby | ecco perché Leao centravanti può fare male all' Inter

Il Milan si prepara al derby e Rafa Leao, sotto la guida di Allegri, è stato spostato dal ruolo di esterno a centravanti. Nonostante alcune statistiche non siano favorevoli, il tecnico rossonero ha deciso di puntare su questa posizione per sfruttare le sue qualità offensive. Leao potrebbe rappresentare una minaccia per la difesa dell'Inter in vista della partita.

Sotto la guida di Allegri, Rafa Leao si è spostato dalla fascia al centro dell'attacco. Qualche statistica non gli strizza l'occhio, ma il tecnico del Milan ha le idee chiare su come il portoghese possa pungere l'Inter nel derby.