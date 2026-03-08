Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter, ha commentato la partita di questa sera tra Milan e un avversario. Ha parlato della stagione del Milan, definendola “strana”, e ha espresso il suo giudizio su Maignan, che ha definito il più forte al mondo. La sua analisi si concentra sul derby e sui francesi della squadra rossonera.

Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003 ha parlato del derby di questa sera tra Milan e Inter a 'Tuttosport'. Ecco le sue parole: "Se l'Inter vince il derby col Milan, e penso proprio sia così, è campione d’Italia. C'è un sapore un po' diverso rispetto agli altri anni, anche se il derby è sempre il derby. Il Milan giocherà sicuramente per vincere, ma sono sicuro che lo stesso vorranno fare i calciatori dell'Inter. L’ultimo derby vinto dai nerazzurri è stato quello della seconda stella, il fatto che si giochi stasera per me è un segno, con i nerazzurri che in caso di successo non a caso conquisterebbe di fatto il titolo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Dalmat: “Stagione del Milan strana. Maignan il più forte al Mondo”. Sentenza sul derby

Viviano: “Maignan il portiere più forte del mondo? No, Donnarumma è meglio”La giornata di ieri è stata speciale per tutti i tifosi del Milan: Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri.

Dal caso Camarda al futuro di Maignan al Milan: il punto sul mondo rossoneroLe top news della giornata di oggi, 16 gennaio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime di mercato e non solo.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dalmat Stagione del Milan strana....

Dalmat sulla stagione del Milan: Un po' strana. Sono stati capaci di vincere contro le big ma hanno perso punti contro squadre meno forti...Intervistato dai taccuini dei colleghi di Tuttosport, Stéphane Dalmat, ex centrocampista dell’Inter dal 2001 al 2003, non ha dubbi sull'esito del derby di questa sera: ... milannews.it

Stasera Milan-Inter, l'ex nerazzurro Dalmat: Il derby è sempre il derby. E su Chivu...E' il giorno del derby. Questa sera Milan e Inter si sfideranno a San Siro. Una partita che non è mai come le altre e che quest'anno. tuttomercatoweb.com