Emiliano Viviano non ha dubbi: secondo lui, Donnarumma è il miglior portiere al mondo, non Maignan. L’ex portiere di Serie A ha espresso chiaramente la sua preferenza, lasciando intendere che il francese, nonostante il rinnovo con il Milan, non può ancora essere considerato al livello del suo collega italiano. Viviano ha parlato senza mezzi termini, sottolineando che Donnarumma ha ancora qualcosa in più.

La giornata di ieri è stata speciale per tutti i tifosi del Milan: Mike Maignan ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri. Il portiere francese, arrivato nel 2021 come successore di Gigio Donnarumma, indosserà la casacca del diavolo fino al 2031. A parlare del portiere francese, tra i migliori se non il migliore al mondo, è stato Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A ospiti nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, giornalista di fede rossonera. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: LEGGI ANCHE: Milan: Mateta rischia di saltare, ecco perchè. Doppio colpo in arrivo. Emergenza Bologna Il commento di Emiliano Viviano su Mike Maignan: "Maignan il portiere più forte del mondo? No, ma è uno dei portieri più forti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Viviano: “Maignan il portiere più forte del mondo? No, Donnarumma è meglio”

Gianluigi Donnarumma si aggiudica il prestigioso premio Best Fifa Award 2025 come miglior portiere del mondo.

Viviano: Maignan più forte del mondo No, Donnarumma è meglio

