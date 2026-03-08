Culla sospesa | avviata una raccolta di beni essenziali per l' infanzia da parte del Lions Club

L'iniziativa promossa dal Lions Club Forlì Host in collaborazione con Caritas e Forlifarma a sostegno delle famiglie in difficoltà “Il progetto “Culla sospesa” nasce proprio con tale obiettivo - afferma Fiorella Maria Mangione, presidente del Lions Club Forlì Host -, perché siamo consapevoli di quanto sia difficile, per molte famiglie, sostenere anche le spese quotidiane più semplici. Per questo Forlifarma Spa, società titolare delle farmacie comunali, ha scelto di affiancare il nostro Club mettendo a disposizione prodotti per l’igiene dei bambini, come salviette, saponi e detergenti, contribuendo in modo concreto a questa azione solidale”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

