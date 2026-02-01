Dacci una zampa | raccolta beni dei Lions e Leo Club per il canile comunale

Questa mattina, il Lions Club Fasano e il Leo Club hanno avviato una raccolta di beni per il canile comunale. L’obiettivo è aiutare le attività quotidiane della struttura gestita dall’associazione “Quattro zampe nel cuore”. Le persone possono portare cibo, cucce e altri oggetti utili per i cani. L’iniziativa si inserisce nel progetto “Dacci una zampa” per sostenere gli animali del canile.

A Fasano si possono donare cibo e beni di prima necessità, coperte e materiali caldi, ciotole in acciaio inox, prodotti per la pulizia, collari, pettorine, guinzagli, giochi, antiparassitari spot-on, pipette e spray Il progetto "Dacci una zampa" nasce dall'esigenza di offrire un importante sostegno al canile comunale che ha la funzione principale di accogliere, custodire e curare i cani randagi, abbandonati o rinvenuti sul territorio, garantendone il loro completo benessere. Il canile provvede anche alla microchippatura, alla ricerca dei proprietari e, soprattutto, promuove l'adozione degli animali ospitati.

