Un cane è stato trovato in una fossa tra gli arbusti, dopo aver ricevuto una serie di pallini da un fucile. È stato abbandonato e lasciato in condizioni di agonia per alcune ore prima di essere soccorso. La scena si è svolta nella zona di Sannicola, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto. Il cane è deceduto a causa delle ferite riportate.

L’animale era intrappolato tra gli arbusti in agro di Sannicola. Recuperato dai residenti dopo i suoi lamenti, è deceduto nonostante le cure veterinarie SANNICOLA - Un cane raggiunto da una scarica di pallini da fucile, abbandonato in una fossa nascosta dagli arbusti. È quanto sarebbe accaduto in agro di Sannicola, dove un gesto di inaudita crudeltà si è concluso con la morte dell’animale nonostante i tentativi di salvarlo. A dare l’allarme sono stati alcuni abitanti della zona, richiamati dai lamenti del cane. Dopo un paio di giorni, i residenti hanno individuato l’animale intrappolato e hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il cane è stato trasportato d’urgenza presso una clinica veterinaria di Galatone, dove però, malgrado gli sforzi dei medici, sarebbe deceduto dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Lancia il cane del vicino nel vuoto, l'animale muore dopo ore di agoniaUna semplice passeggiata con il cane si è trasformata in un assurdo caso di violenza sugli animali, ieri in un condominio della periferia cittadina.

Altri aggiornamenti su Crivellato di pallini e lasciato in una...

Discussioni sull' argomento Crivellato di pallini e lasciato in una fossa tra gli arbusti: cane muore dopo ore di agonia; Crivellato di pallini e lasciato in una fossa tra gli arbusti: cane muore dopo ore di agonia; Spongano, quattro colpi di pistola contro uno studio dentistico - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi; Spari nella notte, quattro colpi di arma da fuoco contro uno studio dentistico.

Crivellato di pallini e lasciato in una fossa tra gli arbusti: cane muore dopo ore di agoniaL’animale era intrappolato tra gli arbusti in agro di Sannicola. Recuperato dai residenti dopo i suoi lamenti, è deceduto nonostante le cure veterinarie ... lecceprima.it

L’animale era intrappolato tra gli arbusti in agro di Sannicola. Recuperato dai residenti dopo i suoi lamenti, è deceduto nonostante le cure veterinarie. - facebook.com facebook