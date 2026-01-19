Lancia il cane del vicino nel vuoto l' animale muore dopo ore di agonia
Durante una normale passeggiata, un episodio tragico ha coinvolto un cane vittima di un gesto di violenza da parte di un vicino. L'animale è stato lanciato nel vuoto e ha subito gravi ferite, morendo dopo ore di sofferenza. L’accaduto, avvenuto in un condominio della periferia, solleva ancora una volta il tema della tutela degli animali e della necessità di interventi per prevenire simili incidenti.
Una semplice passeggiata con il cane si è trasformata in un assurdo caso di violenza sugli animali, ieri in un condominio della periferia cittadina. Secondo la ricostruzione del proprietario dell'animale un suo vicino di casa avrebbe lanciato il suo cane meticcio di 13 anni e dal peso di circa.🔗 Leggi su Udinetoday.it
