Lancia il cane del vicino nel vuoto l' animale muore dopo ore di agonia

Durante una normale passeggiata, un episodio tragico ha coinvolto un cane vittima di un gesto di violenza da parte di un vicino. L'animale è stato lanciato nel vuoto e ha subito gravi ferite, morendo dopo ore di sofferenza. L’accaduto, avvenuto in un condominio della periferia, solleva ancora una volta il tema della tutela degli animali e della necessità di interventi per prevenire simili incidenti.

Il vicino di casa gli lancia il cane da un’altezza di 4 metri. Succede ad Udine. Nelle prossime ore sentirò Davide. #maltrattamentoanimali - facebook.com facebook

Casper, il cane che lancia la palla da solo: la solitudine dietro il rumore metallico del canile @fulviocerutti @LaStampa x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.