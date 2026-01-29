Cremonese il centrocampista salta l’Inter per infortunio | Nicola valuta alternative

La Cremonese si prepara alla partita contro l’Inter senza Collocolo. Il centrocampista si è infortunato e salta la sfida di domenica sera allo Zini. Nicola sta valutando chi schierare al suo posto, sperando di trovare subito la soluzione migliore per non perdere punti importanti in classifica.

Collocolo. La Cremonese di Davide Nicola entra nella settimana che porta alla sfida di domenica sera contro l' Inter allo stadio Zini. Un appuntamento importante per i grigiorossi, chiamati a misurarsi contro una delle big del campionato davanti al proprio pubblico. Mentre la squadra continua la preparazione sul campo, dal club arrivano aggiornamenti sul fronte infermeria. In particolare, l'attenzione è rivolta alle condizioni di Michele Collocolo, elemento chiave del centrocampo di Nicola, la cui situazione è stata monitorata nelle ultime ore dallo staff medico.

