Brutta caduta da cavallo | donna portata d' urgenza all' ospedale Civile
Lunedì mattina, intorno alle 11, Toscolano-Maderno è stata teatro di un brutto incidente d’equitazione che ha coinvolto una donna di 45 anni. La signora è caduta da cavallo nei pressi di una scuderia situata nella zona di Folino Cabiana.Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i soccorsi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer
Leggi anche: Investita da uno scooter alle Golosine, anziana viene portata d'urgenza in ospedale
Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer; Bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer.
Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. giornaledibrescia.it
Cade da cavallo nei boschi di Mercallo: ferita una donna di 34 anni - Intervento d'urgenza dei soccorsi questa mattina in una zona impervia a ridosso di via Varisnella. varesenoi.it
Donna cade da cavallo a Vergiate, trasportata in ospedale in elisoccorso - La donna si è ferita a una gamba, ma le sue condizioni non sono gravi ... varesenews.it
Caduta in …diretta !! Brutta caduta per i Ricchi & Poveri oggi a Domenica in , per fortuna Angela e Angelo non hanno riportato problemi fisici …Forza ragazzi !!#radiohitalia.#ricchi&poveri.#domenicain.#raiuno - facebook.com facebook
Sara Allemand debutta in Coppa del Mondo, brutta caduta nella discesa di St. Moritz: cos’è successo all’azzurra - x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.