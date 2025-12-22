Lunedì mattina, intorno alle 11, Toscolano-Maderno è stata teatro di un brutto incidente d’equitazione che ha coinvolto una donna di 45 anni. La signora è caduta da cavallo nei pressi di una scuderia situata nella zona di Folino Cabiana.Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i soccorsi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Brutta caduta da cavallo: donna portata d'urgenza all'ospedale Civile

Leggi anche: Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer

Leggi anche: Investita da uno scooter alle Golosine, anziana viene portata d'urgenza in ospedale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Treggiaia, bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer; Bambina cade da cavallo: portata in elicottero all'ospedale Meyer.

Toscolano, cade da cavallo: in elisoccorso al Civile - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. giornaledibrescia.it

Cade da cavallo nei boschi di Mercallo: ferita una donna di 34 anni - Intervento d'urgenza dei soccorsi questa mattina in una zona impervia a ridosso di via Varisnella. varesenoi.it