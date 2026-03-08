Cosa ha ritoccato Genny Urtis senza filtri su Samira Lui | Tutti gli interventi…

Genny Urtis ha commentato senza mezzi termini gli interventi di Samira Lui, ex concorrente del Grande Fratello e attualmente volto de La Ruota della Fortuna accanto a Gerry Scotti. Da mesi la figura di Samira è al centro delle discussioni nel mondo del gossip. Urtis ha rivelato quali modifiche estetiche ha notato nel suo aspetto senza usare eufemismi.

Da mesi Samira Lui, ex concorrente del Grande Fratello e volto al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, è finita nel mirino del gossip. Il pubblico la premia con molti commenti positivi, ma non mancano critiche e attacchi legati soprattutto all’aspetto fisico. E così, tra tv e social, ogni dettaglio diventa materiale da dibattito. Negli ultimi tempi sono rimbalzate online alcune foto di quando era più giovane, usate per sostenere l’idea di presunti ritocchi estetici. Samira ha sempre respinto l’accusa: dice di essere cambiata per crescita, trucco e styling, ma di non aver fatto interventi al volto. A riaccendere la miccia, però, è arrivata l’analisi di Genny Urtis. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La Ruota della Fortuna, Samira Lui ha un nuovo lavoro senza Gerry ScottiIn onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, con il nuovo campione Morgan detto “il pirata” ancora presente dopo la vittoria di...

‘Melania’, l’esclusivo biopic su Lady Trump. Tutti i retroscena: “Uno sguardo privato e senza filtri”. Ecco il trailerMelania Trump si racconta: tutti retroscena di una vita da ‘First Lady’ al fianco di un marito difficile, tra colpi di scena e scelte non sempre...

Aggiornamenti e notizie su Genny Urtis.

Genny Urtis svela a quali ritocchini si sarebbe sottoposta Samira LuiOrmai da mesi l’ex concorrente del Grande Fratello Samira Lui è al centro del gossip per via del suo ruolo al fianco di Gerry Scotti ne La Ruota della Fortuna, che le è valso numerosi commenti positiv ... isaechia.it

Genny Urtis, dall'ex fidanzato calciatore alla lite con Diletta Leotta: Colpa di suo fratelloLa nuova puntata di Belve, in onda su Rai 2 stasera, martedì 18 novembre 2025, segna il ritorno di Genny Urtis nello studio di Francesca Fagnani. A distanza di due anni dalla prima partecipazione, la ... gazzetta.it