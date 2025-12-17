‘Melania’ l’esclusivo biopic su Lady Trump Tutti i retroscena | Uno sguardo privato e senza filtri Ecco il trailer

Scopri ‘Melania’, il biopic esclusivo che svela i retroscena di Lady Trump, tra intimità e rivelazioni sorprendenti. Un ritratto senza filtri della vita di Melania Trump, tra sfide personali e momenti di forte intensità, offerto attraverso un trailer coinvolgente e ricco di sorprese. Un’occasione unica per entrare nel cuore di una delle figure più discusse e affascinanti del panorama internazionale.

© Quotidiano.net - 'Melania', l'esclusivo biopic su Lady Trump. Tutti i retroscena: "Uno sguardo privato e senza filtri". Ecco il trailer Melania Trump si racconta: tutti retroscena di una vita da 'First Lady' al fianco di un marito difficile, tra colpi di scena e scelte non sempre lineari. Sta per arrivare il docufilm ' Melania ', un biopic sui 'segreti' della donna più influente del mondo. Sarà un viaggio nei primi 20 giorni del 2025, i più importanti, quelli che hanno accompagnato i coniugi Trump dalle elezioni (vinte il 24 novembre) fino all'insediamento di Donald alla Casa Bianca, entrato nello Studio Ovale per il secondo mandato con la cerimonia del 20 gennaio. L'attesissimo documentario uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 30 gennaio 2026 e già si prevede il tutto esaurito.

