Criterium podistico toscano | la seconda tappa è ' Corri con Luca'

L'organizzatore ha deciso di intitolare la seconda tappa 'Corri con Luca' per coinvolgere i partecipanti in una gara più accessibile. La corsa si svolgerà su un percorso urbano di circa cinque chilometri, attraversando il centro storico del paese. Questa scelta mira a rendere l'evento più inclusivo, attirando anche i runner meno esperti. La manifestazione si terrà domenica mattina e prevede la partecipazione di numerosi appassionati locali.

Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda tappa che rispetto alla prima è molto più giovane. La Corri con Luca che si correrà domenica 8 marzo al Parco di San Rossore è infatti solo alla seconda edizione, ma la prova pisana ha già riscosso molto successo nella sua prova inaugurale, grazie anche al suo bellissimo percorso, misto asfalto-sterrato disegnato all’interno del Parco e alla sapiente organizzazione de Gli Amici di Luca in collaborazione con il GP Parco Alpi Apuane. I concorrenti dovranno affrontare un tracciato di 9,5 km, partendo da viale delle Cascine. 🔗 Leggi su Today.it

