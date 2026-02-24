Criterium podistico toscano | la seconda tappa è ' Corri con Luca'

L'organizzatore ha deciso di intitolare la seconda tappa 'Corri con Luca' per coinvolgere i partecipanti in una gara più accessibile. La corsa si svolgerà su un percorso urbano di circa cinque chilometri, attraversando il centro storico del paese. Questa scelta mira a rendere l'evento più inclusivo, attirando anche i runner meno esperti. La manifestazione si terrà domenica mattina e prevede la partecipazione di numerosi appassionati locali.

Mentre cresce l’attesa per l’apertura del Criterium Podistico Toscano che inizierà sabato con il GP Monteserra a Calci, già si guarda alla seconda tappa che rispetto alla prima è molto più giovane. La Corri con Luca che si correrà domenica 8 marzo al Parco di San Rossore è infatti solo alla seconda edizione, ma la prova pisana ha già riscosso molto successo nella sua prova inaugurale, grazie anche al suo bellissimo percorso, misto asfalto-sterrato disegnato all’interno del Parco e alla sapiente organizzazione de Gli Amici di Luca in collaborazione con il GP Parco Alpi Apuane. I concorrenti dovranno affrontare un tracciato di 9,5 km, partendo da viale delle Cascine. 🔗 Leggi su Today.it

La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classificheIl 16 gennaio 2026 a Cascina (Pisa) si è svolta nel salone consiliare la cerimonia di premiazione del Criterium Podistico Toscano 2025.

Sci Toscano Rinasce: Doppia Medaglia d’Argento al Criterium, TalentoVittoria Tani Stanghellini si distingue nello sci toscano con una medaglia d’argento nel Super G del Criterium Interappenninico 2026, che ha visto la partecipazione di oltre trecento atleti da dieci regioni dell’Appennino.

La premiazione del Criterium podistico toscano, foto e classificheIl Criterium Podistico Toscano si conferma, numeri alla mano, la più importante classifica gare della Toscana, un contenitore sportivo capace di unire territorio, società e atleti lungo un’intera ... lanazione.it

Podismo: il Gp del Monteserra ‘Ragazzi del Vega 10’ festeggia la ventesima edizioneLa manifestazione si svolgerà sabato 28 febbraio ... msn.com

ARRIVA IL VENTENNALE DEL GP DEL MONTESERRA Dopo il più che positivo antipasto della Montecatini Half Marathon, il Criterium Podistico Toscano propone per sabato 28 febbraio il suo secondo appuntamento, il GP del Monteserra Ragazzi del Vega 1 - facebook.com facebook