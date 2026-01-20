Stasera alle 19, il Teatro Dante Carlo Monni ospita la ripresa di

Sarà ‘ Via dei Matti, 43 ’ ad aprire stasera (ore 19) il sipario del TeatroDante Carlo Monni. In una versione ‘intima’, visto che i posti sono limitati, solo 60, tutti sul palco in modo da vivere lo spettacolo a stretto contatto con i protagonisti. Spettacolo che è una produzione di Fondazione Accademia dei Perseveranti e della Fondazione Sipario Toscana, in collaborazione con il Festival Montagne Racconta e che rappresenta un progetto artistico particolarmente significativo per i suoi contenuti poetici e civili. In tournée nei teatri d’Italia dal 2024, adesso sono in programma nuove date fino alla primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quei libri che liberano la mente. Torna il potente ’Via dei Matti, 43’

