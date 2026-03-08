confronto su mafie e mercato immobiliare

L’appuntamento "Caffè per la Città" fa il pieno con il focus su droga e mafia a Civitanova. Alla serata, che fa parte del ciclo di incontri pubblici curato da Francesco Sebastiani, ospitata dal bar La Romana, hanno partecipato una sessantina di persone e sono state 1.700 le visualizzazioni della diretta online della serata. L’incontro ha avuto come ospiti l’avvocato Giuseppe Bommarito, presidente dell’associazione "Con Nicola oltre il deserto dell’indifferenza", impegnata nella prevenzione delle tossicodipendenze, e Roberto Cardelli, presidente della Federazione italiana degli agenti immobiliari professionali. L’avvocato Bommarito ha analizzato il fenomeno del mercato della droga: "Civitanova – ha detto – non è solo un territorio di spaccio, ma uno snodo del traffico di sostanze stupefacenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

