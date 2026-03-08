Chi era la madre di Serena Brancale | età la malattia e l’eredità musicale di Maria de Filippis

Serena Brancale parteciperà al Festival di Sanremo 2026, un evento che segna un momento importante nella sua carriera. La cantante ha annunciato il suo ritorno senza entrare nei dettagli, mentre si conosce che la madre di Serena si chiamava Maria de Filippis, aveva una certa età al momento della sua scomparsa, e aveva una forte influenza sulla musica familiare.

Il ritorno di Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026 non è solo un momento artistico, ma un passaggio profondamente personale. La cantante ha portato sul palco dell’Ariston il brano Qui con me, una canzone nata dal legame con la madre Maria De Filippis, scomparsa nel 2020. L’interpretazione intensa e il pianto finale hanno mostrato quanto quella ferita sia ancora viva e quanto la musica sia diventata il modo per trasformare il dolore in presenza. Chi era la madre di Serena Brancale? Come ha vissuto la malattia? E in che modo la canzone presentata a Sanremo racconta quel rapporto? Scopriamolo insieme. Maria De Filippis ha rappresentato per Serena Brancale molto più di una figura familiare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

