Chi è la sorella di Serena Brancale Nicole | Lei è il mio portafortuna

Nicole Brancale è nata a Bari nel 1982, ha sette anni più della sorella Serena, figlie di Maria De Filippis, musicista e insegnante italo-venezuelana scomparsa nel 2020, e di Agostino Brancale, ex calciatore di Serie C. Studia e si diploma al conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, lo stesso dove si è diplomata Serena, per poi diventare insegnante di pianoforte. La sua formazione è solida, rigorosa, figlia di una dedizione che l’ha portata a esplorare il repertorio classico con una sensibilità rara. La sua evoluzione l’ha vista spaziare tra l’insegnamento, la performance solistica e la collaborazione in ensemble, dimostrando che la tecnica pianistica è per lei un mezzo di espressione emotiva, non solo un esercizio di stile: è tra le poche direttrici d’orchestra in Italia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

