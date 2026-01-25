Che tempo che fa oggi domenica 25 gennaio | gli ospiti di Fabio Fazio

Oggi, domenica 25 gennaio 2026, alle ore 19:30, torna

(Adnkronos) – Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, torna oggi domenica 25 gennaio 2026 dalle ore 19:30 in diretta sul NOVE e in streaming su discovery+ con un nuovo appuntamento tra attualità, tv, cinema, musica. Tra gli ospiti della puntata spicca in esclusiva Noah Wyle, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award come Miglior attore protagonista per la serie di enorme successo internazionale ‘The Pitt’, di cui è anche produttore, in occasione del debutto della seconda stagione in esclusiva su HBO Max. Spazio a Claudio Regeni, Paola Deffendi e all'avvocata Alessandra Ballerini, a dieci anni dal rapimento di Giulio Regeni, avvenuto il 25 gennaio 2016 al Cairo, a cui è dedicato il documentario ‘Giulio Regeni – Tutto il male del mondo’.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

