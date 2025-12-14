Sanremo 2026 i titoli delle canzoni dei Big in gara | da Raf a Serena Brancale Patty Pravo Arisa e Tommaso Paradiso

Sanremo 2026 si avvicina, con la kermesse musicale in programma dal 24 al 28 febbraio. I Big in gara sono ormai svelati, tra cui Raf, Serena Brancale, Patty Pravo, Arisa e Tommaso Paradiso, pronti a emozionare il pubblico. Il Festival, che inizia ufficialmente stasera, promette momenti di grande musica e spettacolo.

