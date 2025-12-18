Carlos Alcaraz cerca un nuovo allenatore | cinque candidati per la sostituzione di Ferrero

Carlos Alcaraz è alla ricerca di un nuovo allenatore per continuare a migliorare e ottenere risultati di livello. Dopo la recentissima separazione da Ferrero, il giovane talento spagnolo valuta cinque candidati pronti a guidarlo verso nuovi traguardi. Samuel Lopez, attuale allenatore, rimane al suo fianco in attesa di una decisione definitiva, mentre il mondo del tennis attende con interesse il nome del prossimo coach di Alcaraz.

Samuel Lopez per il momento sarà l'allenatore di Carlos Alcaraz, che sta però cercando un sostituto all'altezza di Ferrero. Di nomi ne sono stati già fatti tantissimi: dal sogno irrealizzabile di Nadal a Ljubicic e Moya.

Carlos Alcaraz sceglie una soluzione “tampone”. Le possibili ipotesi per il nuovo allenatore - E' questa la notizia principale nel tennis mondiale in queste ultime ore. oasport.it

Alcaraz, il vero motivo del divorzio da Ferrero: non è stato uno scatto d'ira. Retroscena su Lopez nuovo coach - Chi è Samu Lopez, nuovo coach di Carlitos, e perché è stato promosso: retroscena. sport.virgilio.it

Colpo di scena nel tennis mondiale l’ITF incorona Jannik Sinner miglior tennista del 2025, nonostante il numero 1 ATP sia Carlos Alcaraz. - facebook.com facebook

#Tennis Clamoroso divorzio professionale tra Carlos Alcaraz e il suo coach Juan Carlos Ferrero. Una collaborazione che ha accompagnato l'ascesa dello spagnolo. Giallo sui motivi. Di @GiacPrioreschi #GR1 x.com

