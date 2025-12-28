Yildiz Juve il turco ringrazia i tifosi e dà appuntamento al nuovo anno | cosa ha scritto sui social dopo la vittoria di Pisa – FOTO

Yildiz Juve, il giovane talento turco, ha condiviso un messaggio sui social dopo la vittoria contro il Pisa, esprimendo gratitudine ai tifosi per il supporto durante il 2025. Con un breve commento, ha ringraziato i supporter e ha dato appuntamento al nuovo anno, sottolineando l'importanza della fiducia ricevuta. Un gesto semplice che riflette il suo impegno e la connessione con i fan della Juventus.

Yildiz Juve: il talento turco festeggia la vittoria e il gol contro il Pisa ringraziando i tifosi per il supporto ricevuto nel 2025. Il suo messaggio. La Juventus ha messo il punto esclamativo sul suo 2025 con una vittoria di carattere e sostanza all’Arena Garibaldi di Pisa. Il 2-0 finale non racconta forse tutta la sofferenza di una gara rimasta bloccata per lunghi tratti, ma certifica in modo inequivocabile la crescita mentale e la solidità della squadra guidata da Luciano Spalletti. Tra i protagonisti indiscussi della serata toscana e dell’intera annata bianconera c’è sicuramente Kenan Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz Juve, il turco ringrazia i tifosi e dà appuntamento al nuovo anno: cosa ha scritto sui social dopo la vittoria di Pisa – FOTO Leggi anche: Yildiz non è ancora sazio: il messaggio del turco dopo Juve Roma carica ulteriormente l’ambiente bianconero. Cosa ha scritto sui social – FOTO Leggi anche: Yildiz scrive alla Juventus dopo la vittoria e la doppietta contro il Cagliari: messaggio da leader del turco! Cosa ha scritto – FOTO Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La Juventus espugna Pisa grazie a Kalulu e Yildiz; Yildiz non è ancora sazio: il suo messaggio dopo Juve Roma; Yildiz non è ancora sazio | il messaggio del turco dopo Juve Roma carica ulteriormente l’ambiente bianconero Cosa ha scritto sui social – FOTO. Yildiz sempre più il faro della Juve. Spalletti: “Gli voglio bene come a un figlio” - Kenan Yildiz è stato decisivo nella vittoria della Juventus contro il Pisa. gianlucadimarzio.com

Juve, si lavora al rinnovo di Yildiz: il turco chiede 6 milioni all'anno - La Juventus continua a lavorare al rinnovo di contratto di Kenan Yildiz, attaccante classe 2005 della nazionale turca, ma, al momento, non ci sarebbero da registrare particolari novità. tuttojuve.com

Juventus-Yildiz, le ultime sul rinnovo e le news di calciomercato - agente e con l’avvocato che lo segue: c’è la speranza di arrivare a un pu ... sport.sky.it

Juve, il traguardo di Yildiz dopo il gol a Pisa: la CLASSIFICA dei migliori marcatori under 21 bianconeri #SkySport #Yildiz #Juventus x.com

Spalletti: "A Yildiz voglio bene come a un figlio. Juve, possiamo andare anche primi se..." - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.