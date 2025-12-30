Calciomercato Inter è possibile il ritorno a Milano? Le parole di Romano riaprono lo scenario

Il calciomercato dell'Inter si fa più articolato con le recenti dichiarazioni di Romano, che aprono alla possibilità di un ritorno a Milano. Il portoghese, attualmente al Club, potrebbe lasciare già a gennaio, mentre Marotta monitora attentamente la situazione tra le varie opzioni di mercato. Resta da capire se questa eventualità si concretizzerà nelle prossime settimane, influenzando le strategie della società nerazzurra.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il portoghese potrebbe lasciare il Club già a gennaio, con Marotta che osserva tra incastri di lista: le ultime. All’ Al Hilal dal 2024, João Cancelo potrebbe essere uno dei nomi caldi della prossima finestra di mercato. L’esterno portoghese, con un passato tra Inter e Juventus, potrebbe infatti salutare l’Arabia Saudita prima del previsto e dire addio anche a Simone Inzaghi, oggi sulla panchina del club saudita. A fare il punto sulla situazione è Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha spiegato i contorni di un’operazione tutt’altro che semplice, ma da monitorare con attenzione in vista di gennaio. 🔗 Leggi su Internews24.com

