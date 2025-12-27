Diretta Gol Serie A, sfide valido per la 17esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite di Lecce Como e Torino Cagliari, valevole per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. LIVE PISA JUVENTUS PISA JUVENTUS: SEGUI QUI LA CRONACA DEL MATCH . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta Gol Serie A: Finisce qui. Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio 1-1 e Pisa Juve 0-2!

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-2, Yildiz raddoppia!

Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Torino Cagliari 1-2, Lecce Como 0-3, Udinese Lazio: 1-1! Ora c’è Pisa Juve: 0-0, inizia la ripresa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Calcio Live: salta Milan-Como a Perth, il Napoli batte il Bologna e alza la Supercoppa; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Juventus-Roma LIVE; Dove vedere la Juventus stasera in diretta streaming.

Pisa-Juventus 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Yildiz segna il raddoppio - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it