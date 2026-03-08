Il Modena Cavezzo torna a vincere nel campionato di calcio a cinque di serie A2 e si avvicina alle posizioni che qualificano ai playoff. Con questa vittoria, la squadra si posiziona in zona favorevole a due partite dalla fine della regular season. La squadra ha ottenuto tre punti importanti, che le permettono di risalire in classifica e di mantenere vive le speranze di qualificazione.

Il Modena Cavezzo ritrova il successo e anche la zona playoff a 2 gare dalla fine della regular season di A2. Il netto 6-2 sulla Ternana vale il +3 sullo Jesi, battuto dal X Martiri. Per i gialloblù una gara perfetta e già risolta a metà tempo sul 3-0. Le doppiette di Semedo e Cellurale e i gol di Raiola e Dudu Costa, pur in campo solo per qualche spezzone, tengono sempre a distanza gli umbri, che accorciano a metà ripresa sullo 0-4 e poi trovano la seconda rete solo sull’1-6. Le altre: X Martiri-Jesi 4-3, Grifoni-Russi 0-5, Imolese-Lucrezia 3-4, rip. Prato e Corinaldo. Classifica: Russi 45, Prato 38, Lucrezia 27, X Martiri 26, Modena Cavezzo 25, Jesi 22, Imolese 18, Ternana 18, Corinaldo 13, Grifoni 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

