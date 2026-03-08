Calamai | L’assalto del Real ad Allegri probabilmente andrà a vuoto Se il Milan vuole tenerlo …

Il giornalista Luca Calamai commenta le recenti voci di mercato riguardanti Allegri e il suo possibile trasferimento al Real Madrid. Secondo Calamai, l’assalto del club spagnolo al tecnico italiano probabilmente non andrà a buon fine. Inoltre, si sofferma sulla volontà del Milan di mantenere Allegri in carica, sottolineando che al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo a un cambiamento sulla panchina.

"Max Allegri è tornato nel mirino del Real. Florentino Perez ha sempre avuto un debole per il tecnico livornese che è stato quando volte nel mirino dei bianchi di Madrid. Ma anche il quinto assalto probabilmente andrà a vuoto". Lo riporta il giornalista Luca Calamai che parla così delle voci su Allegri nel suo editoriale per 'Tuttomercatoweb'. LEGGI ANCHE: Milan, Curva Sud: nessuna coreografia per il derby. Ecco cosa è successo davvero Pm News>>> "Allegri non ha nessuna fretta di vivere la sua prima esperienza all’estero. Gli piace la sfida Milan. Vuole conquistare la zona Champions quest’anno e dare l’assalto allo scudetto nella prossima stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

