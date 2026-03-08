Calamai ha commentato il prossimo derby tra Milan e Inter, indicando due giocatori come punti chiave della partita. Secondo il suo pronostico, Pio Esposito e Leao avranno un ruolo determinante sul campo. Nell'editoriale pubblicato su Tmw, ha anche menzionato che i nerazzurri potrebbero avere maggiori possibilità di vincere lo Scudetto. La partita si avvicina e l’attenzione si concentra sui protagonisti indicati.

Inter News 24 Calamai, nel suo editoriale per Tmw, ha parlato così del derby tra Milan e Inter, svelando quali saranno i giocatori decisivi. In attesa del fischio d’inizio di un derby che potrebbe assegnare definitivamente il titolo, Luca Calamai ha analizzato i possibili protagonisti della sfida su TMW. L’Inter ha il match point per lo scudetto, ma le individualità potrebbero rimescolare le carte. I nomi caldi sono quelli di Leao e Pio Esposito, descritti come giocatori con « il fuoco addosso » nonostante le caratteristiche profondamente diverse. Per il portoghese, questa partita rappresenta l’occasione per riscattare una stagione vissuta troppo spesso lontano dai riflettori, sfruttando le sue accelerazioni contro la difesa nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Calamai e il suo pronostico per il derby: «Saranno decisivi Pio Esposito e Leao. Lo Scudetto? I nerazzurri…»

Qui Inter: chi sarà a fianco di Pio Esposito? Il dubbio fino all’ultimoLautaro vedrà la partita dalla tribuna, e Thuram ha avuto febbre e mal di gola. Saranno le spalle larghe di Pio Esposito a doversi caricare il peso di reggere l’attacco dei nerazzurri, nella partita p ... milano.repubblica.it

Marcus #Thuram verso il forfait nel #DerbyMilano: la febbre non è svanita del tutto e il francese non si è allenato praticamente più Dal 1' con Pio Esposito uno tra #Bonny e #Frattesi #MilanInter #Milan #Inter #DerbyDellaMadonnina x.com