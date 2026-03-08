Borse di studio per l' anno scolastico 2025 2026 al via le richieste a Spoltore

Il Comune di Spoltore ha aperto le procedure per richiedere le borse di studio destinate agli studenti per l'anno scolastico 20252026. Le domande possono essere presentate da chi desidera accedere a questo beneficio, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale. La richiesta rimane aperta fino a una data stabilita e riguarda le famiglie interessate a ottenere il contributo.

Al via le richieste per le borse di studio al Comune di Spoltore per l'anno scolastico 20252026.Il Comune di Spoltore infatti annuncia l'avvio delle procedure per l'accesso al beneficio della borsa di studio per l'anno scolastico 20252026. Il provvedimento mira a garantire il diritto allo studio attraverso un contributo economico concreto, calibrato sulla base della situazione reddituale del nucleo familiare. Sull'iniziativa è intervenuta la sindaca di Spoltore, Chiara Trulli: «L'istruzione rappresenta il pilastro su cui costruire il futuro della nostra comunità e il nostro compito è abbattere ogni barriera economica che possa ostacolare il percorso formativo dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Anno scolastico 2025/2026: pubblicato il bando per le borse di studio "IoStudio"Oltre 27mila borse di studio per favorire l’accesso a libri di testo, mobilità e servizi culturali:è stato pubblicato l’Avviso per l'erogazione delle...

Frosinone, in pagamento le borse di studio “IoStudio” per l’anno scolastico 2024/2025Il Comune di Frosinone, mediante l’assessorato alla pubblica istruzione di Mario Grieco, informa che sono in pagamento le borse di studio “IoStudio”...

CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI Borse di studio fino a 6.000 euro: guida al bando della Cassa Dottori CommercialistiLa Cassa Dottori Commercialisti mette a disposizione oltre 3 milioni di euro per le borse di studio a favore degli iscritti e dei loro figli ... statoquotidiano.it

Borse di studio ai figli dei dipendenti: Lauriano tra i protagonisti del welfare EssilorLuxotticaQuasi 400 studenti premiati in tutta Italia: l’iniziativa supera i 5 milioni di euro investiti in quindici anni. Tra i beneficiari anche 25 figli di lavoratori dello stabilimento del torinese ... giornalelavoce.it

