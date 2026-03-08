Il tecnico del Bologna commenta la sconfitta casalinga contro il Verona, sottolineando che non ci sono partite facili e che evitare errori è fondamentale. La squadra ha perso 1-2, lasciando i tifosi delusi e il tecnico visibilmente rammaricato. La partita si è giocata oggi e ha visto i padroni di casa affrontare una sfida difficile contro gli avversari.

Bologna, 8 marzo 2026 – E’ un Vincenzo Italiano visibilmente rammaricato quello che prova a dare un senso alla sconfitta casalinga subita dai suoi contro il Verona. Il tecnico rossoblù sottolinea infatti come i rossoblù avessero preparato il match in un certo modo, volendo prolungare la striscia di risultati utili consecutivi: “Ci tenevamo a vincere questa partita, ad aggiungere altri tre partiti. Non è andata così. Ormai tutti qui stanno pensando che ogni partita sia semplice per il Bologna, tutte le partite siano ormai archiviate perché arriva il Bologna, vince con tutti, le vince facili. Io non penso che sia tutto così facile. Ci sono partite da giocare, ci sono difficoltà una dietro l'altra, ogni partita ha delle difficoltà e noi non siamo quella squadra che all'inizio della partita può dire che vince facile ”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bologna-Verona 1-2, Italiano: "Non ci sono partite facili, non bisogna commettere errori"

Thuram a DAZN: «Non ci sono partite facili. Se vogliamo battere il Pisa stasera dobbiamo fare queste tre cose»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».

Cagliari, parla Pisacane in conferenza: «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza»CONDIZIONI BORRELLI – «Sono tutte finali ed è normale che ci sono delle partite dove bisogna capire l’importanza ai fini della classifica.

LIVE : Verona vs Bologna Live Stream / Italian Serie A Match - 2026

Aggiornamenti e notizie su Bologna Verona 1 2 Italiano Non ci sono....

Temi più discussi: Pronostico Bologna-Verona quote analisi 28ª giornata Serie A; LIVE | Bologna-Verona 1-2: Rowe porta avanti i rossoblù, poi Frese e Bowie ribaltano il match; Bologna-Verona: probabili formazioni e statistiche; Bologna - Hellas Verona, le probabili formazioni. Assenze pesanti per i gialloblu, ma Sammarco non si arrende.

Quando si gioca Bologna - Verona?Serie A 2025/2026, 28a giornata. Cronaca minuto per minuto di Bologna-Verona: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

Bologna-Verona 1-2: il gol di Rowe non basta, l'Hellas vince in rimontaLa squadra di Italiano cade in casa fermando a tre la striscia di vittorie consecutive in campionato. Succede tutto nella ripresa: Rowe la sblocca girando in porta a fil di palo, il Verona la ribalta ... sport.sky.it

#DeLaurentiis, per cortesia, non portare #Italiano a #Napoli #Bologna-Verona termina 2 a1 per i butei: prima vittoria nel 2026 per i veneti. Da segnalare anche il gol del 3 a 1 annullato a #Sarr all'86esimo. #Fiorentina-Parma solo 0-0: viola quartultimi a un solo - facebook.com facebook

49’ Rowe Bologna-Verona 1-0 53’ Frese Bologna-Verona 1-1 57’ Bowie Bologna-Verona 1-2 CALCIO. #BolognaVerona x.com