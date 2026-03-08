Bitetto | 6 concerti per ridare anima al cuore dell’Abruzzo

A Bitetto, nell’auditorium Santa Maria, si svolgeranno sei concerti di musica da camera. L’evento mira a riaccendere l’attività culturale nell’area di Teramo, offrendo agli appassionati un’occasione di ascolto e di partecipazione. La rassegna, organizzata nel cuore della città, coinvolge artisti locali e nazionali, portando nuovamente la musica in uno dei luoghi più rappresentativi del territorio.

La musica da camera torna a risuonare nell'auditorium Santa Maria a Bitetto, cuore pulsante della vita culturale di Teramo. Sei appuntamenti in programma per la XXXIII Stagione Concertistica Benedetto Marcello, che riparte domenica 15 marzo alle 17:30 con l'Ozone Sea Trio. Un ciclo che attraversa secoli e stili, dal barocco al Novecento, portando suoni internazionali nel cuore dell'Abruzzo interno. L'iniziativa non è solo un evento isolato ma rappresenta un tassello fondamentale per il tessuto sociale del territorio teramano, spesso segnato dallo spopolamento delle zone interne e dalla necessità di ricostruire non solo le case ma anche l'anima comunitaria dopo i terremoti passati.