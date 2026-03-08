Berthe Morisot la pittrice dimenticata sulla sua stessa lapide | la storia simbolo della condizione delle donne

Sulla tomba della pittrice impressionista Berthe Morisot non c’è traccia del suo lavoro, ma solo la dicitura “vedova di Eugène Manet”. La sua lapide non ricorda le sue opere o la sua carriera artistica, bensì il suo stato coniugale. Questa scelta mette in luce come, ancora oggi, la memoria di molte donne venga spesso ridotta alla loro vita privata.

Sulla tomba della grande pittrice impressionista Berthe Morisot non compare alcun riferimento alla sua arte: solo la scritta “vedova di Eugène Manet”. Un dettaglio che racconta molto della condizione delle donne nell’Ottocento.. Nel giorno della Giornata internazionale della donna, spesso ricordiamo le conquiste femminili attraverso grandi nomi della storia. Ma a volte è una semplice frase, incisa su una lapide, a raccontare più di tanti discorsi quanto fosse difficile per una donna essere riconosciuta per ciò che era davvero. È il caso di Berthe Morisot, una delle figure centrali dell’Impressionismo, pittrice raffinata e innovativa, protagonista della rivoluzione artistica della seconda metà dell’Ottocento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

