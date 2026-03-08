Benzina e diesel quanto scende il prezzo con il taglio delle accise | come funziona il meccanismo dell?extra-gettito Iva

Il governo sta per approvare un decreto che prevede un intervento sui prezzi dei carburanti, tra cui benzina, diesel, Gpl e metano. Martedì il Consiglio dei ministri discuterà le misure volte a ridurre i costi, includendo il taglio delle accise e l’uso dell’extra-gettito IVA. La decisione riguarda direttamente il prezzo alla pompa e le modalità di applicazione delle nuove aliquote.

Arriva l’intervento del governo sui carburanti, dalla benzina al diesel, passando per Gpl e metano. Martedì il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare un decreto per attivare il meccanismo delle accise mobili e contenere l’impatto dei rincari energetici sui prezzi alla pompa. Secondo le stime degli esperti, il taglio potrebbe valere tra i 4 e i 5 centesimi al litro. Ma il ministero dell'Economia sta facendo i conti, con l'esecutivo che valuta anche altre leve fiscali per rendere il taglio delle accise più corposo. Gli aumenti dei carburanti dall’inizio della crisi in Medio Oriente sono arrivati fino a un corrispettivo virtuale di circa 35 centesimi al litro per il gasolio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

