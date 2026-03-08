Assaltano il bancomat nella notte | caccia ai ladri

Nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo, un gruppo di ladri ha preso di mira il bancomat della Bcc situato in via XXV Aprile a Concorezzo. L’assalto si è verificato durante le ore notturne, causando danni e interruzioni nel servizio. Le forze dell’ordine sono al lavoro per individuare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Alcuni ladri hanno assaltato il bancomat della Bcc in via XXV Aprile a Concorezzo. Il colpo è avvenuto tra la notte di sabato 7 e di domenica 8 marzo.Sul posto i carabinieri di Vimercate stanno indagando sulle dinamiche di quanto accaduto: al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito.