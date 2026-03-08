Ascolti TV | Sabato 7 Marzo 2026

Da davidemaggio.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 7 marzo 2026, su Rai1, il programma Sanremo Top ha coinvolto un certo numero di spettatori, mentre su Canale 5 C’è Posta per Te ha ottenuto un ascolto elevato, attirando molte persone davanti alla televisione. Entrambi i programmi sono stati trasmessi nella stessa sera e hanno registrato rispettivi risultati di pubblico.

Classifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, sabato 7 marzo 2026, su Rai1 Sanremo Top intrattiene.000 spettatori pari al %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv sabato 7 marzo 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 7 Marzo 2026

Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana JoeASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 7 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Sanremo Top.

Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7%Nella serata di sabato 20 dicembre 2025, Rai1 ha festeggiato il grande successo della finale di Ballando con le Stelle, vinta da Andrea Delogu e...

Sanremo 2026 - Gli highlights della serata finale

Video Sanremo 2026 - Gli highlights della serata finale

Contenuti utili per approfondire Ascolti TV Sabato 7 Marzo 2026.

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Sabato 7 Marzo, in prima serata; Ascolti tv ieri sabato 28 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Benvenuti al Sud e il delitto di Avetrana; Ascolti Tv ieri (28 febbraio): la finale di Sanremo 2026 fa il boom (ma meno di un anno fa): i numeri d'addio di Carlo Conti; La programmazione Tv Rai per la Festa della Donna: film e programmi in onda l’8 marzo.

Ascolti tv sabato 7 marzo: Sanremo Top, C’è Posta per Te, Banana JoeAscolti tv 7 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti tv 7 marzo: chi ha vinto tra C’è Posta per te e Sanremo Top, i dati di Gerry Scotti e De MartinoGli ascolti tv di sabato 7 marzo, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra C’è Posta per Te su Canale 5 e Sanremo Top, spin off del Festival di Sanremo, su Rai1. In access prime time La Ruota della ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.